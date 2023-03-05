3人1日連續又唱又跳兩場，展現偶像實力。（ON INN ASIA提供）

韓團VIXX暌違5年來台，以成員LEO、KEN、HYUK組成小分隊， 5日在台北一連帶來兩場演出，現場KEN感性說：「我們3個再次聚在一起以VIXX進行演出，讓我們更深刻感受到VIXX有多麼珍貴。」更吐露心聲說：「很久沒見，擔心粉絲們離開了，演出開始的時候知道大家都在，就覺得自己有點白擔心了。」

活動以KEN唱〈流星雨〉、HYUK唱〈Stay For Me〉以及LEO的〈Losing Game〉，透過3人單獨演出揭開序幕，各自唱完後再合體演唱〈香〉一曲。首度挑戰一日兩場演出的他們，也特別設計兩套不同內容，除了與現場粉絲回顧「星光PICK！VIXX的傳奇舞台」、「星光PICK！VIXX的傳奇服裝」，也在台上玩起問答與默契大考驗。

3人在唱安可曲〈Milky Way〉時更突然衝下台，邊唱邊繞場讓粉絲興奮破表，現場的應援也讓他們表示相當感動，最後一首歌甚至還重複唱了好幾次才甘願下台，表示：「往後我們也會為了和大家能常常見面更加努力的，真的很愛你們，謝謝你們！」LEO此行特地提前抵台，除了去西門町走走逛逛之外，4日與KEN、HYUK匯合後，一行人還特地跑去吃主辦單位推薦的牛肉麵。