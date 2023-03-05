大陸科技部長王志剛以足球明星梅西作巧喻，坦言大陸要達到ChatGPT的效果，可能還有工作要做。（翻攝自新華社）

大陸科技部部長王志剛5日出席第十四屆全國人民代表大會第一次會議的會後首場「部長通道」採訪時表示，不管是國有、民營或大中小微企業，只要從事科創、以科技作為提升企業核心競爭力，科技部都會全力支持。

而ChatGPT（人工智慧聊天機器人）成為全球高度關注科技，大陸多家企業也宣佈佈局，被問到如何看待人工智慧領域與ChatGPT？王志剛坦言，ChatGPT做到演算法的即時性和有效性，這一點很難，大陸在這方面做了很多佈局、也有些成果，但要達到ChatGPT效果，可能還有工作要做。最近科技部也推出智慧碼頭等若干場景，通過場景驅動牽引科學技術研究結合用戶需求。

王志剛表示，ChatGPT源頭是兩方面：自然語言處理（NLP）與自然語言理解（NLU），雖然都是同一原理，但各家作出來的品質也有不同，就像踢足球一樣，都是盤球與射門，要像梅西那麼好卻不容易。