Fed為對抗通膨強力升息後，經濟是會遭受陷入衰退的「硬著陸」，還是緩慢平穩擴張的「軟著陸」，一直是市場爭論的焦點。現在愈來愈多經濟師和策略師模擬「不著陸」的情境，亦即經濟完全避開衰退。

最近幾周美國經濟數據火熱超出預期，緩和今年步入衰退的憂慮，但「硬著陸」的疑慮未除。經濟諮商理事會的1月領先經濟指標（LEI）又見下滑提醒投資人。

富國銀行經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）與希里 （Shannon Seery）在報告中提到：「最近陸續出爐的數據雖強勁，對於經濟會走向衰退還是軟著陸，再理性的人依然出現歧見。」

「軟著陸」方面， 最重要的就業市場數據持續展現韌性，美國1月就業人口增幅超出預期，失業率降至1969年來新低3.4％；1月零售額也比預期強，凸顯出消費者實力及經濟仍在擴張。這些數據提振投資人士氣，看好經濟能擋得住Fed激進升息。

富國銀行經濟家在報告中寫道:「失業率降至半世紀低點，經濟沒那麼容易衰退。經濟要躲過衰退，就業是關鍵。」

Glenmede策略師的報告指出:「軟著陸的希望大增，但Fed升息的累積效應（cumulative effects），可能最終阻礙經濟成長。」

在「不著陸」的情境下，經濟可完全避免衰退。就業市場依舊火紅，消費支出穩健，為經濟擴張加柴添火。製造業活動雖萎縮，占美國經濟8成的服務業部門還是很強。

Forex.com and City Index研究部門全球主管韋勒（Matthew Weller）表示，隨著「不著陸」情境愈來愈受到關注，究竟是升息還是經濟保持韌性更能左右股市，在交易員間引發分歧。