因為過磅超過0.1公斤，東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎遭判失格，無緣參加美國公開賽女子57公斤級賽事，教練劉聰達第一時間在臉書發文：「嘉翎的心存僥倖，沒有再多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅。」而這番話遭到台大泳后「丁妹」丁聖祐砲轟，她認為會發生過磅不成功並非選手心存僥倖，而是團隊未能了解比賽規則，才是造成遺憾的主因。

劉聰達在臉書發文還原事情經過，自己在上午7時多請羅嘉翎回報體重，不過還超過0.3公斤，於是請羅嘉翎先去跑步，沒想到還是超過0.2公斤，最後在距離規定過磅時間僅剩15分鐘時報到，「裁判告知她不可以裸磅，連內衣，短褲都不能脫，所以她當場就把頭髮剪掉，但還差0.1公斤，裁判也就以過磅時間已經到了，就離開了。」

丁聖祐表示，在這麼大的比賽「沒有事先公開比賽規則」的機率實在過於渺茫，於是她用關鍵字搜尋賽事，並在網站中找到關於過磅的規定，裡面清楚寫著「在美國，選手在任何情況下都不可裸磅」，同時還以粗體字標記。

丁聖祐痛批，只要Google就能得到的資訊，協會、教練、選手卻沒有人注意到，「以為」能跟台灣比賽一樣裸磅，然後錯失比賽資格。同時也感嘆選手比賽機會難能可貴，團隊都付出了許多努力，卻在比賽還沒開始就敗在這種低級失誤上。

丁聖祐在文末表示，辛苦訓練的是選手，不能比賽痛苦的也是選手，遇到問題第一個被怪罪的還是選手。我不是說選手沒有責任，而是選手不應該承擔所有責任，「選手旁邊的團隊，可不可以加油一點？至少把比賽秩序冊拿起來讀一讀？」