行政院環保署日前通過基隆捷運第一階段環評，基隆市議長童子瑋5日表示，基隆市府應在經費預算上做出整合與調整，市議會也願意就此重大議題，擔任意見平台的角色。

童子瑋表示，捷運開發並非一條交通線的建置這麼簡單。站點串連鄰近區域帶來的運輸效益，能夠直接反應在未來公共設施、社會住宅、停車轉乘空間、綠地及行人友善環境的規劃上，是城市精神與願景藍圖的實踐，將賦予基隆新的城市格局。這也是國際上所推崇的「TOD 大眾運輸導向型發展（Transit-oriented development）」規劃精神，透過新興大眾運輸紐帶為核心，紓解城市原有的積弊，打造高效、複合與人本友善的環境設計。

由於目前的基隆捷運僅到八堵為止，童子瑋指出，最後一哩路是基隆捷運自八堵進入市區後的路廊方案選擇，他表示對此表達開放態度，但堅持一定要進入市中心，與港區的火車站、城際轉運站共構，才能真正完善「北方國門」串聯北北基桃大都會，海港連接空港的大願景。讓在地人、觀光客無車也能暢行北台灣，這也將是基隆告別私人載具過量，真正邁向步行城市的一大里程。

童子瑋強調，推動基隆捷運已經是基隆不分黨派的共識，現階段應該儘速進入捷運沿線公共建設與土地利用的討論，並利用土地變更、重劃的契機，以公共、教育、社福與永續設施為優先，強化交通線上的公共服務量能，舒緩市區侷促的公共空間。

至於近來的財政負擔爭議，童子瑋建議市政府優先釐清基隆的需求並提出捷運廊帶願景，評估捷運沿線的發展效益，在既有市政預算與市政方針上，提出有效的整併與調整，相信能與中央進行更聚焦、更細部、更有效率的討論。

在推動基隆捷運TOD規劃上，童子瑋強調，一定要把社會住宅與提升都市環境的公共設施一併規畫，這會是基隆城市發展的一大步，一定要好好把握住機會。議長童子瑋最後指出，舉凡重大建設，就是需要各種立場的交互碰撞與溝通，才能真正凝聚共識，基隆市議會也願意就此重大議題，擔任意見平台的角色，對基隆做出負責任的投資，讓基隆捷運不只是基隆捷運。