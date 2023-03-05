救援隊伍先將傷者移至適合直升機吊掛位置。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山水漾森林酒瓶營地與阿里山鄉新高口往白雪村方向，昨下午兩地分傳一起山友受傷請求支援案件，兩批救援人員各自走了8、9個小時才接觸到傷者，因考慮到夜間地形崎嶇和患者傷勢狀況，加上兩救援點距離3、40公里，最後由內政部空中勤務總隊出動直升機，分別將受傷的2名女性登山客送往台中清泉崗機場，再由台中市消防局救護車送往梧棲童綜合醫院救治。

昨4日下午2點38分，嘉義縣消防局獲報，阿里山鄉水漾森林酒瓶營地附近有1行8人登山團，其中1名女性山友扭傷右腳踝無法行走，嘉縣消防局立即派遣阿里山、奮起湖、三和、雙福、祥和、竹崎、中埔及祥和等分隊共9車15人前往，並同步通知警察局等單位支援。

兩批救援人員各自走了8、9個小時才接觸到傷者。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

首批救援人員才剛整裝出發，3點18分又接獲阿里山鄉新高口往白雪村方向附近有1行17人登山團，其中1名女山友摔傷疑似左腳骨折，消防局立即派遣阿里山及奮起湖等分隊3車6人前往，並同步通知警察局、林務局等單位支援。

女登山客主訴腳部疼痛無法行走。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

前往阿里山鄉水漾森林酒瓶營地的前段路程可搭台車進入。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

前往新高口往白雪村方向的救援隊在今5日深夜零時32分接觸到傷者，女登山客主訴腳部疼痛無法行走，救援人員評估後回報傷者無法行走，需由直升機載送。另一批救援隊則在5日深夜零時58抵達酒瓶營地，接觸到女登山客後，她同樣主訴腳部疼痛無法行走，經與消防署聯繫後，兩位女登山客今早已由空勤直升機吊掛救起，送往梧棲童綜合救治。