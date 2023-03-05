這次南投縣立委補選4日結果出爐，民進黨蔡培慧以1925票險勝國民黨林明溱。新黨台北市議員侯漢廷指出，行政院長陳建仁先前說《全動法》要下架，南投勝選後又說沒有要下架，表示民進黨開始驕傲，有傲慢的態度；歡迎民進黨繼續驕傲、繼續亂搞！

國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案後引起各界熱議，行政院長陳建仁在3月3日被問到此事時，強調溝通過程中外界有誤會，已特別要求各部會持續蒐集各方意見，並說修法預告14天後，就會請國防部下架，未來意見整合後再提出。

不過，民進黨南投立委補選勝選後，行政院長陳建仁在今（5）日說明，沒有「下架」的問題，未來會收集各方的意見、進行更好的社會溝通，全力以赴將攸關國家安全的《全動法》修得更好，因應新的局勢變化，確保國家安全。

新黨台北市議員侯漢廷。（資料照片）

陳建仁解釋，當時黃國書問國防部預告《全動法》修法會不會下架，實際上預告法律在預告期滿時就會移除，沒有下架用語，為澄清下架用語，因此請羅秉成政委說明，所謂下架是從網站中移除，但在法律作業，沒有下架這樣的用語。

侯漢廷今（5）日在中天電視《周末大爆卦》批評，《全動法》「下架」兩個字是陳建仁親口說的，現在又改口；歡迎民進黨繼續驕傲，繼續亂搞，「使人滅亡，必先使人瘋狂」；且這次選舉讓民進黨輕飄飄，這樣最好，這樣2024還是非常有希望！