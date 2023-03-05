美元指數隨著美國經濟數據疲軟，3/3回落至104.53，非美貨幣近周漲多跌少；反之，中國大陸經濟因兩會釋放經濟利多，人民幣為外銀最看好的亞洲貨幣，相較於3/3離岸價來到6.906，外銀估測3/6將測試第一個支撐價6.84，如果外資肯定兩會紅利，本周將可能快速測試第二個支撐價6.713。

中國大陸「兩會」將2023年GDP增長目標定在5％左右，符合荷蘭銀行經濟研究團隊的預測；經濟發展重點則將是環境、社會和治理（ESG）和技術自力更生，荷銀指出，主要是政府意識到，外部市場的疲軟將對中國大陸的出口相關行業構成挑戰。

荷銀團隊也指出，地方政府新發行3.8兆元人民幣的目標規模，看出基礎設施投資的速度，因此除了消費復甦，市場應該更關注ESG、綠色永續兩個領域的投資，估計相關行業的增長率應該很高。

富蘭克林證券投顧指出，美元指數近周震盪走低，小跌0.22％，一方面是因美國2月ISM製造業指數、消費者信心指數均低於預期，反映美國經濟前景仍偏向看淡，而美國聯準會鴿派訊息也影響了美元表現，估計升息週期可能已經接近終點，聯準會可能在2023年夏季暫停升息。

同一時期，中國大陸PMI數據利多預示經濟前景改善，提振市場信心，富蘭克林證券投顧分析，推動中港股市同步走強，尤其官方發佈數字中國大陸建設整體規劃推動中國聯通等數位經濟概念股走勢強勁，帶動上證綜合指數攀升至近八個月高點價位，港股則由電信、科技、健康醫療與金融等類股領漲收高。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國大陸經濟學家汪濤指出，中國大陸兩會的宣布可確定中國大陸總體政策保持支持寬鬆基調，預計2023年央行會再降准一次，LPR或將進一步小幅下調，信貸增速溫和回升至10％，預計政策會繼續強調提振消費，瑞銀看好2023年中國大陸GDP增長有可能加快至5.5～6％，高於瑞銀目前4.9％的基準預測。

中國大陸經濟穩增長對亞太貨幣兌美元的匯率有所支撐，瑞銀財富管理保持看好亞太貨幣，對於亞太貨幣在未來6～12個月回升的看法不變，預計今年底之前，亞幣平均現貨匯率升值7.5％左右，瑞銀財富管理CIO建議，投資者可以關注人民幣、澳元及泰銖。