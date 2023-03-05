立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長邱國正列席，就「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃」進行專案報告；預料，全動法爭議受矚目，成為朝野立委質詢焦點。

另針對《全民防衛動員準備法》修法議題，國防部今日表示，修正草案預告期將於明（6）日24時結束，後續將協調相關部會，參酌各界建議、世界民主國家法規，修正條文內容；並充分落實社會溝通，以更審慎嚴謹的方式，完備我國全民防衛動員機制。

國防部首先說明，從國家安全的角度分析，世界民主國家都有類似動員法規，如美國的《戰略與重要物資儲備法》、韓國《應急準備資源管理法》，中立國瑞士也訂有《聯邦徵用法》，目的主在「平時周全整備」、「戰時有備無患」，如此在遭遇緊急狀況時，方能有效運用國家整體實力、確保安全。

國防部進一步指出，我國全動法並不是新訂法律，公布施行迄今已22年，雖曾經在103年、108年經過兩次小幅修正，但仍有部分不合時宜的規範。為了與時俱進，以能因應各種可能的不確定風險，負責任的政府必須預先建構一套非常時期的「緊急狀態法制」。我國在憲法層次有總統的緊急命令權，在法律層次除有全動法、民防法外，災害防救法、傳染病防救法中的緊急應變機制也構成「緊急狀態法制」的一部分。唯有使各層級的緊急狀態法規整全一體、環環相扣，才能擁有抵禦戰事及災變挑戰的足夠動員量能，而如何完備全動法修法至為關鍵。國防部啟動修法工作，目的就是為了進一步強化國家整體韌性，周延相關配套，精進整體動員機制。

另對部分不實指控，國防部再次嚴正澄清，面對新型態的資訊戰、認知作戰，如何有效地公私協力，確保戰時正確訊息的傳遞，避免錯假訊息擾亂民心，為修法重點，所謂藉修法名義「箝制媒體」並非事實。另戰時由國軍軍工廠的兵工人員負責武器彈藥生產、而非學生，國家也不會「讓孩子上戰場」。全動法做為一項國家遭逢戰爭等緊急事態下的全民動員法律依據，更不會影響人民平時的自由權益。

國防部強調，國家越是做好準備，越能精準、有效地因應緊急狀態，同時兼顧人民的權利。孫子兵法云「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可以攻也」，國防部將持續彙整各界建議，並參酌主要民主國家相關經驗與法規，持續進行跨部會協調及社會溝通，待整備周全後，再依序陳報行政院審議。