鄭宗哲2分全壘打。（影片來源：愛爾達體育家族 YouTube頻道）

林立、林子偉背靠背開轟。（影片來源：愛爾達體育家族 YouTube頻道）

目前在海盜小聯盟體系效力的小將鄭宗哲，在熱身賽手感相當火燙，有望以先發身份迎戰WBC（世界棒球經典賽），今（5）日鄭宗哲擔任中華隊開路先鋒，在2局上展現長打火力，打出超前比數的2分全壘打。4局上中華隊持續放煙火，林立、林子偉背靠背開轟，中華隊8比4暫時領先中信兄弟。

熱身賽拿下8連勝的中華隊，今對戰去年台灣大賽冠軍中信兄弟，2隊在上月26日才交手，當時中華隊靠著江坤宇超前比數的安打，以3以2險勝中信。中華隊此戰在首局就有攻勢，擔任4棒的張育成敲出右外野高飛犧牲打先馳得點，緊接著吉力吉撈．鞏冠、王柏融也敲出安打，單局打下3分。

此戰中華隊再度推派當時的先發投手江少慶登板，不過仍犯上「首局症」毛病，中信兄弟連續敲出2支二壘安打先送回1分，詹子賢再貢獻2分打點安打，幫助球隊追平比分。2局上陳傑憲上壘後，輪到鄭宗哲上來打擊，瞄準中信先發投手魏碩成的內角低球，一棒扛向右外野大牆外，中華隊再次超前比分，比數形成5比3，這也是鄭宗哲在熱身賽的第1支全壘打。

中信兄弟以陳子豪陽春砲還以顏色，4局上中華隊再次展現驚人砲火，去年打擊王林立面對蔡齊哲敲出右外野陽春砲，下棒打者林子偉打第一球，小白球再次躍上右外野看台，中華隊取得8比4超前。