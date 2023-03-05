新北市三重連鎖火鍋店昨（4）日遭一名47歲邱姓男子竊取捐款箱，但被店員發現追出後卻又乖乖交出捐款箱束手就擒，三重警方派員到場後發現又是熟面孔，原來是地方上多次偷竊失風的遊民，只能再將他移送法辦。

據了解，位在三重三和路上的這間連鎖小火鍋店，在4日晚間6時店員都在店內忙進忙出，結果邱男進入店內後一時之間沒人注意，他就把放在收銀機旁的兩個小捐款箱拿起後便緩步離開店家。

結果當邱男上一步才剛離開，這時店員才發現邱男的異樣，但一時之間還沒反應過來，後來才驚覺剛剛的人原來是竊賊，趕緊與另名店員追出將邱男攔下，但對方並沒有做出掙扎或是抵抗，乖乖的交還捐款箱後便束手就擒。

警方獲報到場處理後，才發現又是邱男「竊盜失風」，原來他是遊民，同時地方上頻頻作案的竊盜慣犯，有多個竊盜前科，不過邱男常常偷沒多少財物就被逮到，然後每次都會老實交出遭竊財物並讓警方逮捕，這次也是偷了2個捐款箱，得手約200元；邱男訊後將邱嫌依竊盜現行犯罪嫌移送新北地檢署偵辦。