一名高姓男子去年行經南部一間高職外，發現一名男學生落單，竟上前摟住男學生的腰部，以手隔著褲子插入對方的肛門。嘉義地院審結，依成年人故意少年犯強制性交等，各處有期徒刑3年6月及拘役5日。可上訴。

判決書指出，高姓男子為成年人，2022年9月30日晚間行經一所高職外時，發現一名男學生A獨自行走於該處，便走上前摟住A的腰部，以右手手指隔著褲子插入A男的肛門，還不顧A男反對強行脫下A男的口罩拍照，讓A男嚇得報警處置。

嘉義地院法官勘驗證據後，認定高男犯案時，明知A男未成年，仍為了逞個人私慾，強行對未成年少年隔著褲子以手指侵入肛門，造成A男出現急性壓力反應、鬱症等重大身心折磨，破壞A男對他人的信任感。

法官再參酌，高男坦承犯行，雖想與A男和解，但A男無意願而調解破局等情狀，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月，又犯成年人故意對少年犯強制罪，處拘役5日。可上訴。