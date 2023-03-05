2023世界棒球經典賽（WBC）A 組預賽將於8日至12日在台中洲際棒球場盛大展開，台中市長盧秀燕曾大讚更新後的球場能媲美美國職棒大聯盟，是世界一流的棒球場。政客爽粉專把台中洲際棒球場和新竹棒球場拿來比一比，直指，這就是執政的差距。有網友也呼應表示，「沒有比較就沒有傷害」。

針對台中洲際棒球場和新竹棒球場的差別，政客爽今(5日)在臉書粉專表示，這就是執政的差距，事實證明，民進黨所謂的五星級縣市長，都是灌水灌出來的，前新竹市長林智堅搞爛的新竹棒球場，連美國大聯盟MLB顧問都知道；台中市長盧秀燕卻用最節省的費用，優化打造出美國大聯盟水準，可以舉辦即將到來的世界棒球經典賽。

針對台中洲際棒球場，網友紛紛表示，「沒有比較就沒有傷害！請停止再比較了～哈哈哈」、「我朋友負責外隊接洽事務，國外團隊對洲際評價普遍五星好評」、「感謝盧市長，也感謝胡市長的良好建設打下基礎」。

也有網友猛酸新竹棒球場，「12億到底有多少用在工程上？越想就越離譜」 、「還會長香菇」 、「菇息養堅，側翼繼續秀下限，努力護航」 、「新竹人家那是多用途球場」。