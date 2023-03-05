導演侯孝賢執導經典華語片《悲情城市》在國內外都獲得獎項肯定，此片獲第26屆金馬獎最佳導演獎，片中飾演林家大哥的陳松勇一舉奪下影帝寶座，時隔33年近期推出全新4K數位版全台上映，當年的劇組團隊齊聚一堂，連梁朝偉都特地飛來台灣相聚，不過女主角辛樹芬卻不見人影，當年她拍完《悲情城市》就退出影壇，令不少影迷感到惋惜。

辛樹芬當年由侯孝賢發掘，當時侯孝賢在西門町戲院門口看到高三的辛樹芬，特別的氣質讓他一路尾隨，最後才鼓起勇氣表明身分，後來辛樹芬在《童年往事》中扮演吳淑梅一角，之後陸續參演《戀戀風塵》、《期待你長大》、《悲情城市》，在《悲情城市》中她扮演梁朝偉的妻子，溫柔形象讓影迷印象深刻。

拍完《戀戀風塵》後，辛樹芬就遠嫁到美國，直到1989年侯孝賢將她找回來拍《悲情城市》，拍完之後辛樹芬徹底告別演員身分，自此沒有在螢光幕前露面，2009年電影《悲情城市》20周年大團圓的聚會，劇組在美國苦苦尋找她三個月，仍無法找到她的下落，金馬獎也曾發起「尋找辛樹芬」的活動，但還是沒有任何蹤跡，生活相當低調。

辛樹芬在電影《悲情城市》中飾演護士寬美。（圖／中時資料照）

迎親戲中新娘辛樹芬（右）身著典雅過膝洋裝，新郎梁朝偉則是三件式直條紋西裝。（牽猴子提供）

據悉，辛樹芬與丈夫是青梅竹馬，兩人自小學五年級就相識，後來丈夫出國去了非洲和美國，辛樹芬一直和對方保持書信聯絡，結婚後辛樹芬在加州和丈夫從事電腦生意，共同育有兩個孩子。辛樹芬只將電影中的清秀身影留給廣大影迷，雖然時隔33年音訊全無，卻無損她在銀幕上的魅力。