田心蕾昨歡喜慶生。（瑞田音樂提供）

田心蕾昨歡喜慶生。（瑞田音樂提供）

田心蕾（蕾蕾）4日長尾巴由閨蜜在摩鐵辦慶生會，接近午夜慶生時，閨蜜們捧出古銅色蛋糕讓她大吃一驚，原來蛋糕是一個猛男的胴體，且私密處聳立著一根巨大的「香腸」型蠟燭，讓蕾蕾乍看之下倒吸了一口氣，不自覺腳也退了一步，大家開始唱生日快樂歌為她慶祝，但田心蕾看著象徵男性器官的巨型蠟燭冒著火苗，被大家的「厚禮」搞到有點傻了，忍不住放聲大叫：「這是要怎麼吹啊？！」全場大笑。

田心蕾表示收到慶生邀請覺得超驚喜，而且是人生中第一次去到摩鐵，小鹿亂撞不說，看到裡頭超級大又有很多設施，直呼：「大開眼界了！」她除了霸麥唱了好幾首自己的歌曲，現場開起小型演唱會，更吆喝著大家到泳池邊泡腳抬槓，整個生日好不愜意，「這是從去年生病以來，最最開心的一天了！謝謝我的好朋友們」。

但讓田心蕾啼笑皆非的是，生日蛋糕端出來時讓她為之傻眼，因為映入眼簾的居然是一個男體橫陳的猛男蛋糕，胸腹肌飽滿的古銅色蛋糕，還是她第一次看到，而且她的生日蠟燭居然直挺挺的豎立在猛男的胯下部位，讓她頓時內心OMG，好友們喜滋滋為她點燃了這根造型猶如男性特徵的巨大蠟燭，看著蠟燭頭冒出火光，讓蕾蕾倒退三步，腦海第一個念頭是「我要吹它嗎」、「這要怎麼吹啊」，原來這是閨蜜們為母胎單身的田心蕾準備的特製蛋糕，希望她在「享用」這顆猛男蛋糕後，桃花可以接連來。

田心蕾剛從腳傷和嚴重的腦鳴、耳鳴中走出，於上月舉辦「蕾蕾家族歡樂演唱會」，邀請粉絲聽她唱歌、講故事，好不容易站起來的她，感謝父母無微不至的照顧。她曾形容找不出原因的腦鳴彷彿「有一整棵樹的蟬在叫」，跑了好幾家大醫院未果，後來嘗試紅紫外線治療，並搭配穴道按摩，始慢慢得到改善，她也學習放開心，試著和病痛和平共存，兔年來臨她也時來運轉，商演開始出現，本來三月有兩場演出，居然在生日前夕暴增到五場，讓她開心不已，開始為演出內容、造型忙碌。