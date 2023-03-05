P. LEAGUE+桃園璞園領航猿主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，現場湧入滿場4300人觀賽，鋼鐵人靠著上半場奠定37分領先勝基，儘管第3節遇到進攻當機只拿4分，最終還是93比63、30分之差帶走勝利，賽後林書豪表示，團隊打起來越來越順暢，有賴教練團不斷找出不同方式，做好準備就能在場上打得更有效率。

賽後林書豪形容打籃球就像下棋，場上做一個動作就要反應過來，這有賴教練團背後的努力，讓場上大家可以配合得更好，「龍哥（總教練鄭志龍）和教練團隊非常努力找不一樣的打法，場上如果看到對手防守策略改變，我們有準備好了，就能在進攻單打得叫流暢。賽後記者會大家常問我問題，但我想把這場大勝歸功於教練團，希望今天這場記者會改一下，請大家多問龍哥，請教他是如何短時間讓球隊有的變化。」

鄭志龍指出，球隊自從林書豪來了之後，教練團也有新的教練加入，「我們慢慢在進攻、防守越來越有一個型，但還是需要經過時間，透過真正的比賽讓運作更扎實。對領航猿這場比賽下半場對我們是很好警惕，第3節只拿4分，第4節有驚無險保持著比分拉鋸，穩住勝利。」

這場比賽林書豪被對手犯規10次，鄭志龍回應：「敵隊防守球員對林書豪的看管應該不會只有這場，這幾場看下來，就是會盡量讓他不舒服、不方便，應該是每個隊基本的想法跟策略，教練團還會繼續討論如何從旁讓這點更輕鬆解決場上的挑戰。」

領航猿總教練卡米諾斯表示，此役很簡單，看起來像是只有一隊在打球，他自己身為總教練也會扛下責任，因為球隊沒做好從第1分鐘就打好比賽的準備，而球隊這兩天發生很多事，昨晚差一球擊敗聯盟目前戰績最佳的新北國王，今天則是面臨半場37落後，但不管多糟，也不會改變對球員的愛，還是相信球員。

對於和林書豪的對位，以及球隊上、下半場的表現，施晉堯回應：「林書豪經驗好，進攻跟處理球有一套，之後還是會針對他的攻防去分析。而球隊此役進攻的企圖心沒有前一場強烈，所以表現判若兩隊。」