近期微博上盛傳「頂流男星與富二代女友復合」的消息，一時在陸網上引發熱議。對此，不少網友紛紛提出自身的看法，更有人猜測其暗示的兩位主角分別是周揚青與羅志祥，對此，周揚青於今(5)日於微博上曬出影片回應了。

日前微博博主「懂瓜呱」發文指出：「有一位頂流男星與富二代女友復合了。」並曝光一些線索，一時引發網路熱議，還有不少粉絲們紛紛留言猜測其暗示的兩位主角的真實身分，更有網友認為該消息又是「空穴來風」抑或是「誇大其詞」，指出：「我眼中的頂流和狗仔眼中的頂流差好多。」此外，部分網友們依照線索，認為博主暗示的目標是羅志祥與周揚青。

微博上盛傳「有一位頂流男星與富二代女友復合了。」(圖／翻攝自微博)

對此消息，周揚青於今日稍早在微博上更新一段影片，直言：「這段影片就是我對今天傳聞的回應。」而其內容是她此前出外旅遊時所拍的多張美照，更配文表示：「我一直在找一個人」指出她心目中的對象是能鼓勵她、支持她、讓她快樂並愛她的人，隨後話鋒一轉，指出：「後來我才意識到，自始自終這個人就是我自己。」親自破除網路上與羅志祥復合的傳聞。

影片PO出後，不少粉絲紛紛支持周揚青大方坦蕩的態度，留言：「真的有人經歷過那種事還會願意回頭的嗎」、「一看到熱搜就覺得不可能了」、「太讚了，姐請一定要獨自美麗，別吃回頭草。」