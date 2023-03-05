近期美國與北約官員透露，有情資顯示中國可能提供致命性的武器給俄羅斯，美國國家廣播公司（NBC）對此發出獨家報導稱，這份高度敏感的情資是費盡千辛萬苦才由俄羅斯官員手中取得，美國再從其他來源與盟友提供的訊息，從多方證實消息的真實性。但如此一來中國是否會打消援俄念頭，仍在未定之天。

《德國之聲》引述NBC報導說，相關情資顯示中國打算提供彈藥、火炮給俄國，引起美國官員警戒，擔憂中國若這麼做，可能讓俄烏戰事傾向有利於俄國一方。一名資深美國官員表示，俄軍如果有了中國武器的助力，「軍事上會更加致命，能力更強大」，「對烏克蘭人來說不是好事」。

知情官員透露，初步的情資尚不明確，還無法確知中國考慮援助俄國的軍備具體是什麼，也不確定中國是否打算提供市面上沒有的無人機。另一名資深美國官員說，中國對此事有多認真，美國政府內部對這一點也有不同的評估。

針對這項消息，白宮國安會拒絕了NBC的置評請求。

報導指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）等人，皆曾公開表示相信此一情報。北約總幹事史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也說過，有些跡象顯示中國可能打算這麼做。

3月初德國總理舒茲（Olaf Scholz）呼籲中國應運用影響力，敦促俄國撤軍，不要提供武器給侵略方。消息人士也說，美國正與7大工業國集團（G7）的盟友磋商，若中國確實軍援俄國，美國打算爭取盟友支持，共同對中國祭出制裁。

美國對外雖頻頻釋出中國有意援俄的消息，但現階段並未看到證據顯示中國已經決定這麼做。CIA局長伯恩斯在電視上受時證實，美國公開釋出這樣的消息，目的是為了嚇阻中國，迫使中國不做出援俄決定。現階段，美國暫時不會進一步解密相關情資，一方面顧慮情資來源的敏感性，一方面也因為美國向中國傳遞信息的目的，似乎已經見效。

報導說，針對歐美指控中國可能提供武器援俄，中國先前多次否認，稱此為「虛假信息」。