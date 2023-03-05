根據《美麗島電子報》的2月國政民調，在針對2024總統大選，若是「三腳督」廝殺，賴清德將以33.7％的支持度，勝過侯友宜的32.2％以及柯文哲的20.9％。對此，民調專家戴立安3日就表示，「現在柯文哲的民調還有2成左右，但並不是那麼扎實，並不是穩定的支持者」，引發討論。

戴立安3日在廣播節目《POP大國民》中表示，根據這份民調，「如果我們用賴、侯、柯來看的話，大概一個趨勢就是，侯友宜跟賴清德是接近的，變動比較大的是柯文哲，這種藍白之間的波動和流動，對綠是沒有影響的，甚至民進黨表現不好對賴清德也沒有什麼影響」。

戴立安更說，「現在大盤看起來，綠就是單獨一塊，非綠不管是藍或白之間有流動性，現在柯文哲的民調還有2成左右，但並不是那麼扎實，並不是穩定的支持者」，戴立安提及，「如果是藍綠對決，侯友宜比賴清德多了7個百分點，就很清楚可以看到，侯友宜的票加比較多的就是民眾黨的票，當然這些都還在變化當中」。

最後戴立安更說，從國民黨的角度來說，「侯友宜是被選舉檢驗和洗禮過的人，過去有一定的資歷跟行政歷練，相對來說跟選民之間的互動和瞭解是比較高的，而侯友宜在全國民眾的信任度是非常高的，這是一個很雄厚的政治資本」，戴立安也直言，「就看侯友宜在一個角色的轉換上，民眾能不能接受，而這也讓侯友宜有很大的發揮空間」。