高雄40多歲小美（化名），平日在餐廳工作，因交友單純，好奇使用交友軟體，認識自稱澳門網路博奕公司「高富帥」，小美隨即墜入愛河。有天對方誆稱公司要內定中獎者回收彩金，但需海外帳戶下單、高額海外保險，希望小美幫忙，並稱抽成當作「戀愛基金」，小美信以為真，照指示匯900多萬後，卻慘遭對方封鎖。警方獲報循線下，將詐騙集團主嫌曾姓男子為首18人逮捕送辦。

在餐廳工作的小美，由於上班時間較長，沒有其他機會認識朋友，近期好奇之下，使用交友軟體，不久就有一名自稱在澳門網路博奕公司上班、匿名「阿海」的男子主動密她，雙方一拍即合、相談甚歡，阿海期間還秀出高富帥的照片，並且每日噓寒問暖的問候之下，小美心中的情愫也慢慢增長。

直到某天，阿海突然密小美，稱公司要內定幾位中獎者以回收彩金，但需要海外帳戶才能購買彩券，並且中獎後公司要回收的50％提成，願意提供小美30％抽成作為兩人的戀愛基金，小美一聽信以為真，不禁喜上眉梢，立即答應阿海。

「每次下單 6 萬、一次下單 10 注，開獎後就會獲得彩金3000萬港幣」，小美依阿海的指示完成匯款後，到了開獎日期，果真發現自己中頭獎，向阿海聯繫該如何出金，阿海則告訴小美因彩金數額過於龐大，要購買海外保險及升級購買帳戶才可以將彩金匯入，小美也如實照做，又匯了一大筆金額後，詢問阿海才發現遭到封鎖，驚覺受騙報警。

高雄市刑事警察大隊獲報，組成專案小組調查，循線下在屏東、高雄、南投等地，逮捕主嫌39歲曾男等18人，全案依《組織犯罪防制條例》、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。但小美卻因為一時心動，共計900萬元的積蓄全被騙光。

警方指出，據統計「感情詐騙」案類被害人年齡集中在30至49歲族群，又以女性居多，詐騙金額從數十萬至數百萬不等。詐騙集團通常會先以陌生社群或交友軟體傳訊，再以LINE或其他通訊軟體加好友私聊，經營一段時間後，開始用各式理由騙被害人協助匯款，當被害人支付鉅額後才驚覺網友是場騙局。