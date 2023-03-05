環遊世界是許多人的夢想，但真正能實踐的人卻是少數。「環球傳騎」執行長陳守忠在1999年締造了單車環球的紀錄之後，重新思考這種高難度挑戰的意義，於是在2011年開始提出「環球傳騎-分時分段單車環球」壯遊，每年用40多天的時間，4年環球一圈，以騎行+巴士的方式移動。藉由充分的後勤支援及經驗分享，支持有單車環球夢想的壯遊者，快樂的圓夢。

這個全球首創、前所未見的計畫上路後，從2011年~2019年完成了二輪的分時分段單車環球，共行經43國，世界遺產120個。更有超過數百人次來自台灣、中國大陸、香港、菲律賓、馬來西亞、加拿大、美國等地的華人朋友，踏上壯遊的旅程，以自己的方式與節奏，踩動踏板、貼近世界；參與者橫跨各年齡層，從10歲到82歲，證明年齡與體能不該成為追夢的限制。

大陸312國道的3000公里里程碑，這裡距離上海3000公里。(戴志揚翻攝)

孤獨的烽火台映照著遠方的祁連雪山。(戴志揚翻攝)

在「環球傳騎」完成2圈的單車環球壯遊之後，這些經驗已經帶動並引領社會的新思潮。為鼓勵更多人能突破自我設限，勇敢上路，陳守忠則再度規劃出「絲路傳騎」計畫，並延續了「環球傳騎」分時分段的模式，讓騎行者能用輪跡畫越過這條橫跨亞洲到歐洲，路線超過一萬多公里的文化古道；也是單車騎行者，一生必騎及挑戰的古道朝聖之路。

「絲路傳騎」為「環球傳騎」環球拼圖系列的一部分，計畫共有5個大段，將從中國甘肅開始到位於土耳其的亞洲大陸極西點-巴巴角結束。行程將穿越亞洲腹地進入歐洲。行經中國、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、伊朗、土耳其等7國；預計每年走1~2大段，依序往西行。途中也特別安排探訪30多個世界遺產。

烏茲別克的世界遺產，撒馬爾罕的列吉斯坦廣場。(戴志揚翻攝)

伊朗純樸熱情的女學生。(戴志揚翻攝)

亞洲大陸極西點位於土耳其西北部恰納卡萊省的巴巴角，東經26°3'48.00"E。土耳其並沒有在巴巴角做一些旅遊服務設施和推展宣傳，因此並不是熱門的景點，知名度不高，聯外道路也不寬敞，所以造訪的國際旅者不多，可說是地理上的秘境。但對於絲路傳騎團隊的夥伴，在歷經考驗的橫越亞洲大陸腹地，重溯古時絲路商隊的足跡，最後抵達亞洲大陸最西點，畫下了完美的句點，更讓人深具意義。

Part 1：中國甘肅段(蘭州-敦煌) 全程約1,400公里

Part 2：中國新疆段(敦煌-霍爾果斯口岸) 全程約3,350公里

Part 3：中亞段 (哈薩克-吉爾吉斯-塔吉克-烏茲別克) 全程約4,250公里

Part 4：伊朗波斯段 (伊朗) 全程約3,700公里

Part 5：亞歐段 (土耳其) 全程約5,300公里

由於每段路線的環境、路況、里程距離、食宿等情況不同，部分路程將搭配汽車，用較快速的方式移動和前進；如此就能大幅縮短整體活動時間，以避免耗費太多的時間，在景色單調、沒變化、無趣、景觀雷同的環境中騎車，並能避開風險較高的路段。

另外有些大段因路程及旅程時間較長，則會區分成2個小段行程，參與者可針對個人不同的需求、假期和想走的路段，挑選合適的分段行程參加，並自行到集合和解散點的旅館與「絲路傳騎」主隊伍會合或離隊。

「絲路傳騎」Part 1甘肅段已於2019年開騎，之後因疫情影響而暫停。隨著疫情後世界各國的國境開放，「絲路傳騎」計畫於2023年再度啟動，主團隊伍將展開Part 2新疆段的行程，從甘肅敦煌開始到新疆霍爾果斯口岸(哈薩克國境)。

為了讓之前來不及參與Part 1甘肅段的騎友，再加入Part 2新疆段的行列，一氣呵成的從蘭州、敦煌到新疆霍爾果斯口岸；陳守忠特別於2023年7月1日安排了一梯次的中國甘肅段行程，在7月12日抵達敦煌後，有興趣繼續沿著絲路西行的騎友，可接著和Part 2新疆段的主團隊會合，加入行列，完成一次穿越中國絲路的陸域大挑戰。

「絲路傳騎」系列活動已經開放預約報名，歡迎有興趣的騎友加入絲路傳騎的行列，分時分段的從中國到土耳其。騎上路吧！絲路是單車騎行者，一生必騎及挑戰的古道朝聖之路。

報名簡章及報名表請參考附件或網站。

「絲路傳騎」網站：https://silkroad-tourdeworld.com/

環球壯遊聯盟&中華單車文化協會網站：http://www.taiwanbike.com