希臘能源集團Mytilineos執行長米提里尼歐斯（Evangelos Mytilineos）表示：「歐洲企業寧願爭取美國政府大禮，也不要面對歐洲罰金。」論及未來是否打算投資美國，他坦言「有可能」並強調不只他這麼想。

除了上述歐洲企業之外，福斯汽車及義大利能源公司Enel也在近日透露有意投資美國，全因該法案在氣候及綠能政策上支出3,690億美元。

葡萄牙再生能源業者EDP執行長丹德拉德（Miguel Stillwell D’Andrade）認為「歐盟應該付出更多來支持產業發展」，因為《通膨削減法案》是極度強大又純粹的親商投資工具。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在2月曾呼籲，歐盟應盡快建立快速簡化的綠能發展架構，但業界依舊認為歐盟動作太慢，恐怕來不及阻止資金外流。

Northvolt執行長卡爾森（Peter Carlsson）表示，公司自去年開始計畫投資北美廠房，《通膨削減法案》通過後誘因太強讓公司加速擴張北美廠房，甚至考慮暫緩德國投資計畫。

比利時化學公司Solvay執行長卡德里（Ilham Kadri）表示：「簡單來說拜登政府提供產業補助，歐盟卻加強法規監管。」布魯塞爾智庫Bruegel研究員迪墨席斯（Maria Demertzis）也表示：「該法案的最大特色就是簡潔明瞭，而簡潔至上，反觀歐盟政策體系複雜許多。」

雖然目前無從得知會有多少企業將歐洲資金轉向美國，但可以確定的是瀕臨經濟衰退的歐洲不能在此刻錯失企業投資。迪墨席斯表示：「歐盟深知必須付出更多才能在國際市場競爭。」