俄國入侵烏克蘭逾一年,兩軍在烏東城市巴赫姆特(Bakhmut)的戰役持續長達7個月。根據英國國防部4日發布情報,當地烏軍壓力愈來愈大,俄國傭兵組織瓦格納集團已攻進巴赫姆特北郊,城內兩座重要橋樑在過去36小時遭摧毀,烏軍掌控的補給線逐漸限縮。烏國國民警衛隊指揮官形容:「巴赫姆特的每小時都像在地獄。」

巴赫姆特採鹽業興盛,當地原有7萬人口,俄軍進攻後已成斷垣殘壁,仍有4千餘平民困在城內。基輔表示,正努力疏散這些平民,但隨著道路遭斷、砲火猛烈,這項任務變得日益艱難。巴赫姆特副市長馬爾申科(Oleksandr Marchenko)告訴美國有線電視新聞網(CNN),俄軍「正竭盡全力攻擊這座城市」,透過不斷的空襲、砲擊,「把這裡的一切都炸毀」。馬爾申科說,目前有4名醫務人員留在當地,但政府很難說服剩下的居民遷移,因為他們「害怕無處可去,也沒什麼可帶」。

《紐約時報》5日報導,巴赫姆特已成為俄軍重振旗鼓的中心。報導指出,雖然尚無證據顯示俄軍在其他地方取得進展,但愈來愈多跡象表明,巴赫姆特恐遭俄方拿下。烏克蘭武裝部隊參謀總部則稱,正派遣精銳部隊增援當地烏軍,在過去一天擊退了試圖圍攻的俄軍。

澳洲退役陸軍少將、戰略家萊恩(Mick Ryan)表示,撇除重大傷亡,俄軍正「緩慢且穩定占領巴赫姆特及周邊地區」。他說:「俄國正在扼殺(但尚未能阻止)烏方保衛這座城市的能力。」華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)也認為,俄軍不太可能短時間就包圍巴赫姆特,但藉由斬斷烏軍補給線,很可能迫使基輔選擇棄守。

萊恩指出:「事實是,若俄軍確實攻下巴赫姆特,他們就是在占領瓦礫堆。」他解釋,巴赫姆特不具戰略重要性,幾乎沒有剩餘的基礎設施支撐占領軍,俄方為此投入大量資源,「充分說明他們的戰略有多差」。