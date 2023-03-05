俄國入侵烏克蘭逾一年，兩軍在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的戰役持續長達7個月。根據英國國防部4日發布情報，當地烏軍壓力愈來愈大，俄國傭兵組織瓦格納集團已攻進巴赫姆特北郊，城內兩座重要橋樑在過去36小時遭摧毀，烏軍掌控的補給線逐漸限縮。烏國國民警衛隊指揮官形容：「巴赫姆特的每小時都像在地獄。」

巴赫姆特採鹽業興盛，當地原有7萬人口，俄軍進攻後已成斷垣殘壁，仍有4千餘平民困在城內。基輔表示，正努力疏散這些平民，但隨著道路遭斷、砲火猛烈，這項任務變得日益艱難。巴赫姆特副市長馬爾申科（Oleksandr Marchenko）告訴美國有線電視新聞網（CNN），俄軍「正竭盡全力攻擊這座城市」，透過不斷的空襲、砲擊，「把這裡的一切都炸毀」。馬爾申科說，目前有4名醫務人員留在當地，但政府很難說服剩下的居民遷移，因為他們「害怕無處可去，也沒什麼可帶」。

《紐約時報》5日報導，巴赫姆特已成為俄軍重振旗鼓的中心。報導指出，雖然尚無證據顯示俄軍在其他地方取得進展，但愈來愈多跡象表明，巴赫姆特恐遭俄方拿下。烏克蘭武裝部隊參謀總部則稱，正派遣精銳部隊增援當地烏軍，在過去一天擊退了試圖圍攻的俄軍。

澳洲退役陸軍少將、戰略家萊恩（Mick Ryan）表示，撇除重大傷亡，俄軍正「緩慢且穩定占領巴赫姆特及周邊地區」。他說：「俄國正在扼殺（但尚未能阻止）烏方保衛這座城市的能力。」華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）也認為，俄軍不太可能短時間就包圍巴赫姆特，但藉由斬斷烏軍補給線，很可能迫使基輔選擇棄守。

萊恩指出：「事實是，若俄軍確實攻下巴赫姆特，他們就是在占領瓦礫堆。」他解釋，巴赫姆特不具戰略重要性，幾乎沒有剩餘的基礎設施支撐占領軍，俄方為此投入大量資源，「充分說明他們的戰略有多差」。