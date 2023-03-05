In a WBC warmup game, Rōki Sasaki threw this pitch at 102.5 MPH! He and Shohei Ohtani are the only two Japanese pitchers to ever throw a pitch so fast! pic.twitter.com/AlhstkPz1Q — Codify (@CodifyBaseball) March 4, 2023

以21歲稚齡入選日本WBC（世界棒球經典賽）代表隊的「令和怪物」佐佐木朗希，4日面對中日龍完成預賽前的最後一次先發，繳出3局3K無失分，只被敲出1支安打，更是刷新自己生涯最快的165公里球速，與大谷翔平並列日本選手最速紀錄。

佐佐木朗希首局連續飆出超過160公里速球，向外界宣告日本隊的火球男不只有大谷翔平一人，不過還是讓中日龍有著2出局一、三壘有人的大好得分機會，此時面對前紅人外野手阿奇諾（Aristides Aquino）的打席，佐佐木朗希在第4顆球就飆出165公里火球，這時鏡頭也帶到場邊大谷翔平竊笑表情。

同時打破了佐佐木朗希生涯最快球速，這球快到連目前奪下洋聯捕手金手套6連霸的甲斐拓也也無法接穩，不過球的位置正好在好球帶中央，當下主審也判定這是好球一顆，最終佐佐木朗希再飆一顆好球帶上緣的火球，順利化解該半局危機。

數據分析網站《Codify Baseball》也分享了佐佐木朗希飆出165公里火球的影片，並誇讚他的好表現，「他和大谷翔平是日本僅有2位投手能飆出165公里火球的選手。」大谷翔平在2016年10月面對軟銀鷹投出165公里速球，不過當時是在強度更高的高潮系列賽所投出。而日媒推測，日本11日面對捷克的第3場WBC預賽，將會推出佐佐木朗希先發登板，