心臟疾病是國人十大死因熟面孔，在英、美年年奪走幾萬條人命。英國一名心臟內科醫師歸納10個絕對不可忽視的關鍵症狀，出現任何一項均不應等閒視之，最好立即求診，以免延誤治療先機。

《每日郵報》報導，倫敦史派布希醫院（Spire Bushey Hospital）心臟內科醫師巴凱（Ameet Bakhai）列舉10個不該忽視的心臟健康問題徵兆：突然起身時頭暈、呼吸短促、彎腰有困難、心悸、胸口緊悶、頸部或上臂疼痛（通常是左上臂）、站起身有困難、除了胸悶以外的胸部不適、腿部腫脹、心跳經常過快或過慢。

巴凱指出，健康的成年人能夠快速一次爬兩道階梯，突然站起來並不會頭暈，憋氣可達20秒，蹲在馬桶上也不成問題。

健康的成年人能以跑動的速度一次爬兩道階梯。（圖／Shutterstock）

巴凱警告，很多人對於頭暈、腿腫這類症狀是其他因素引起，忽略了這可能是心臟疾病早期徵兆。其他像是手臂使力時有沉重感、爬樓梯時覺得呼吸短促困難，心跳常常過快或過慢，也可能都是心臟發出的求救信號。

此外，彎腰或起身時有困難，這意味心臟無法配合身體的姿勢變化，或者體液累積過多造成心臟負擔。輕微活動就滿身大汗、胸痛導致噁心想吐、睡醒時有倦怠感，同樣需要重視。

一項2000人調查顯示，上述症狀發生時， 54%受訪者不會聯想到可能是心臟健康出問題；曾有這些症狀的受訪者比例竟達5成。

呼吸短促可能與心臟問題有關，不應忽視。（圖／Shutterstock）

巴凱說，心臟疾患往往是漸進式惡化，直到哪天身體出現更加複雜難解的問題時就太晚了，「倘若我們注意這些警訊，就有機會避免最糟糕的狀況」。他提醒，心臟健康是人人務必優先關注的要事。

26%的受訪者甚至未把這些症狀視為「嚴重」徵兆，17%自認年輕、不會有心臟疾病。巴凱警告，各種年齡層都可能罹患心臟疾病，「老人才會得病」完全是錯誤觀念，進入新冠肺炎當道的年代尤其要注意病毒可能攻擊心臟，心肌心包膜炎已成常見問題。

英國國民保健署（NHS）統計，2021年新冠肺炎住院患者逾半有心臟受損問題。倫敦研究人員發現，新冠肺炎患者出現的心臟問題包括心肌炎、心肌出現疤痕或組織壞死、心臟缺血，甚至有人三種並陳。