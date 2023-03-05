日前《日本經濟新聞》說國軍充斥外省人，九成軍官退役後提供軍事情報給中國大陸，民進黨立委劉世芳則要連署，要求清查過去5年的退除役軍士官名單，有否觸犯國防機密情報外洩等情事。對此，國民黨智庫執行長柯志恩4日就表示，「這時候正是蔡英文總統應該站出來的時候，讓大家知道代表國家的立場『我們力挺國軍兄弟』」，引發討論。

柯志恩4日在網路節目《TVBS戰情室》中表示，「因為《日本經濟新聞》本身的公信力在過去的歷史中算是OK可以的，所以當他用這麼大的標題爆出這件事情得時候，當然會引起非常多的一種討論」，因此柯志恩認為，「蔡英文總統身為三軍統帥，過去不斷在很多場合當中，常常穿著軍裝去視察很多的軍方基地，給國軍戰士鼓勵，但遇到這個狀況，而且這麼多討論的時候，這正是蔡總統應該站出來的時候，讓大家知道說，這是代表國家的立場『我們力挺國軍兄弟』」。

柯志恩最後更說，「我覺得最荒謬的事情就是這些立委，趁勢徹查國軍，這有點像是在傷口上灑鹽」，柯志恩也坦言，「民進黨這些立委我不曉得他們的動能到底在哪，不需要在這個時候透過這個一紙的提案，來讓我們民眾對國軍聲望的信心再一次受到殘害」。