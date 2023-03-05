前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年加盟T1桃園永豐雲豹，在台灣吹起一陣「魔獸旋風」。豈料，日前傳出這位37歲的籃球員獲得委內瑞拉職籃的青睞，有意將他簽下，對此霍華德直言：「NO！我根本不知道有這事，我沒跟任何人談過！」並讓大家不要相信。

據美國媒體《fadeawayworld》報導，有個知名的籃球推特帳號《NBACentral》指出委內瑞拉職籃（SPB）聯盟對於簽約霍華德頗有興趣，甚至更推測其價碼會超過他目前效力的桃園雲豹隊。此外，文中還強調霍華德轉戰台灣後，已被視為真正的籃球巨星，更在網路引發其是否有機會重返NBA的討論。

Venezuelan professional basketball clubs are showing interest in Dwight Howard, per https://t.co/XSrEzqgZWZ pic.twitter.com/an6wJKoQ2C — NBACentral (@TheNBACentral) March 2, 2023

根據《Ettoday新聞雲》報導，而霍華德在今日賽後被問及此事，一聽到身旁翻譯轉達問題後便連連搖頭否認，「NO！我根本不知道有這事，我沒跟任何人談過！」並直言他喜歡現在的團隊以及在台灣打球的過程。此外，在最後他還直呼：「Jesus!（我的天啊）。」希望大家不要相信莫須有的傳言。

此外，在今日桃園永豐雲豹對上新北中信特攻的比賽中，霍華德共計上場38分鐘5秒，雖然攻下全場最高30分、31籃板，刷新前役個人新高25個，但另有11失誤的失誤大三元數據，最後桃園永豐雲豹仍以95比101不敵地主新北中信特攻，吞下2連敗。