知名網路直播主連千毅和寵物店老闆「大仁哥」2019年在網路互嗆，怒火延續到現實，雙方在高雄街頭砸店、開槍，法院一審依違反組織犯罪條例、槍砲、恐嚇等6罪，重判7年徒刑，去年10月高等法院二審宣布維持原判，連千毅拚減刑失敗，他則表示會再上訴，近期連千毅沒有繼續直播，只透過社群平台分享與友人的生活，今日女方生日，連千毅訂豪車當禮物，出手相當闊綽。

連千毅2019年捲入直播主之亂，二審結果出爐後，他減少直播次數，只在網上分享與合作對象、朋友等人的聚會照，今（5）日他於個人臉書上曬照，透露3月5日是老婆娜美的生日，他訂了一台車給老婆當生日禮物，這也是兩人在一起的十周年紀念日，連千毅直呼：「謝謝你對兩個寶貝兒子的疼愛，對這個家庭的付出、辛苦了！祝你生日快樂」，不過其中一張妻子、孩子與豪車的照片是去年在賓士系列發布會拍的，當時連千毅帶著老婆孩子去看車。據官方售價顯示該車款約215萬台幣，可見連千毅為了妻子不惜花大手筆送禮物，與妻子感情依舊和睦。

連千毅透露買豪車給老婆。（圖／連千毅facebook）

直播主之亂開庭後，連千毅做善事力求減刑，但2020年7月29日仍依涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等6罪，被重判7年。去年10月高雄高分院宣判二審，法官認為連千毅雖從事公益愛心活動，為犯罪後態度上的改正，但是衡量他的辯詞與各罪的犯行，仍無悔悟，原審判決為合理，因此駁回上訴，維持原處分。對此連千毅透過社群平台表示會捐出500萬幫助無力下葬、處理後事的清寒家庭民眾，補助每戶10萬元。