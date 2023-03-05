新北一名女子A去年與葉姓男房東相約處理租屋處租約，豈料葉男趁著2人獨處之際性侵A女。案經上訴，葉男仍不認罪，還稱A女很享受，高等法院審後，依犯強制性交罪，判處有期徒刑3年6月。可上訴。

判決書指出，葉男於新北市蘆洲區出租房屋，2022年7月間女房客A因故須提前退租，2人便相約租屋處點交結清，豈料葉男見A女隻身赴約，先是詢問A女與男友發生性行為的頻率，接著藉口要替A女按摩，便不顧A女拒絕且正值生理期期間，強行脫衣侵犯對方得逞。事後A女在朋友的陪同下報案，全案才曝光。

法院審理時，葉男稱，當時是A女主動親他，至於A女說「不要」等拒絕的話語，僅是女性在性行為時的自然反應，認為當時A女很享受過程。一審審結，依犯強制性交罪，判處葉男有期徒刑3年6月。

案經雙方上訴，檢察官認為A女為此身心受創，至今想起該事情仍會不自主發抖，也會害怕人群，特別是大叔，但葉男卻死不認罪等，認為法院判太輕，高等法院法官重新勘驗證據，認為一審量刑無違誤，仍維持原判。可上訴。