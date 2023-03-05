南投縣第2選區立委補選4日落幕結果出爐，民進黨蔡培慧以4萬5218票當選，贏國民黨林明溱4萬3293票約2000票。新北市議員葉元之5日在《新聞大白話》節目強調，林明溱只做8個月，說自己很委屈很犧牲，卻沒有告訴人家犧牲為了什麼，催不出投票的熱情跟動能。國民黨選舉有一個非常大的迷思，如果候選人初期民調有領先對手，覺得贏很多要打冷戰，對手罵不能回應。以後藍營打仗，綠營只要一抹黑，馬上就該打回去！

葉元之表示，南投市是藍營大本營，也是許淑華的本命區，但林明溱只贏1616票。竹山比較偏綠，蔡培慧光在竹山就贏了2564票，這兩區就決勝負了。代表他們投票意願很強烈，我們支持者好像愛投不投的，沒有熱情，沒有動能。為什麼呢？當然跟候選人本身很有關係，你只出來做8個月，對民眾來說，我出來投幹嘛？選前一天還在講說，我這次出來參選，很委屈，很犧牲。

「我相信他也是為了催票，我犧牲，你要讓我的犧牲值得。」葉元之強調，可是你沒有告訴人家，你的犧牲是為了什麼？有些人就會覺得，既然你委屈你犧牲，那我就不要支持你，所以那種投票動能催不出來。國民黨在選舉上有一個非常大的迷思，我們推一個候選人，如果他初期民調有領先對手，像林明溱一開始民調黨內做15％，覺得贏很多，迷思就來了：反正贏很多，我要打冷戰，對手罵我，我不能回應！

葉元之指出，為什麼？因為回應就會炒熱，炒熱就是給對手機會，當沒聽到！以前都這樣。「林明溱你一直說對手有槍有子彈，欸奇怪，你自己不買防護衣喔？」你也可以買槍打回去，沒有，你讓人家打好玩的，因為你滿血，滴幾滴沒關係，滴到快結束才要去買防護衣，有用嗎？

「連我們想要幫他講話，我們沒有資料啊！」葉元之提到，民進黨都亂打，一開始說林明溱去中華大陸84次，然後一個月去兩次對岸，想說真的假的，兩天後才發現，完全是造謠！林明溱當縣長出國只有14次，去大陸11次，完全不一樣，可是沒有資料，沒辦法回。

葉元之直言，這個迷思告訴大家，以後國民黨要打仗，沒有什麼不回應、打冷戰這種事情。民進黨只要一抹黑，馬上就打回去！