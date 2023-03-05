企排18年5日進行最後一場例行賽由conti對上雲林美津濃，雙方大戰五局才分出高下，最後雲林美津濃以25比21、20比25、18比25、25比16及15比10辛苦拿下勝利。在所有例行賽結束後，企排11日將於台北市大天母體育館進行季後賽。

首局雲林美津濃靠著穩定的接發陣容與conti 戰得如火如荼，雲林美津濃進攻端靠著「發哥」洪榮發及許美中不斷地扣殺conti 的心臟地帶，而conti也不甘示弱，陳朝璽發出一發強勁的Ace球還以顏色，局末雲林美津濃靠著出色的攻守表現先行拿下第一局。

第二局conti周冠宇以一記二號位斜線重扣助隊緊咬比分，同隊的林暘程也展現出強硬的前排防守態度，連續擋住雲林美津濃兩波攻勢，conti 靠著優秀的攻守表現維持些許領先，而雲林美津濃也堅韌的緊咬比數，最終還是conti技勝一籌拿下第二局。

第三局兩隊旗鼓相當難分難解，局中conti陳朝璽大放異彩，先後送出兩記精彩攔網得分，助隊逐漸拉開比數，雲林美津濃苦無突破防線的機會，只能看著對手逐漸接近25分大關而無能為力，最終conti率先聽牌。

關鍵第四局conti靠著郭家銘先行開張 ，雲林美津濃黃鷹以一記四號位touch out 進行回應，同隊的許睿恩也以一記攻擊得分火力支援，助雲林美津濃持續保持優勢分，雲林美津濃早早取得優勢一路到局末，最後雲林美津濃將戰局拖至第五局！

進入生死第五局，雙方也毫無保留地強勢進攻對手的防線，雲林美津濃靠著許睿恩三號位前排重扣取得2分領先，而conti周冠宇及雷諾跳出來進攻得分咬住比數，雙方戰至最後一兵一卒，最後雲林美津濃洪榮發發出一顆帥氣的再見Ace球，將本場勝利收進口袋。