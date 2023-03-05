前Yahoo亞太區資深副總裁暨董事總經理鄒開蓮今日在國際扶輪3523地區扶輪青年領袖營表示，年輕人在工作職場上要勇於訂定高標，才能將潛力激發出來，成長10％與成長10倍的差別在於，成長10倍會激發完全不一樣的驅動力，當給自己訂定高標，就會讓自己想盡辦法走到第一名。

鄒開蓮跟與會大學生分享給16歲兒子的五個人生advice，包括開放心態、投資自己的長處、勇敢去做就沒有失敗、成為一個善良的人、以及擁有信仰。

國際扶輪3523地區2022 RYLA扶輪青年領袖營3月4至5日在淡水將捷金鬱金香酒店盛大舉行為期二天一夜的活動，邀請前雅虎執行長鄒開蓮、基金教母蕭碧燕、VR教母謝京蓓、前T1聯盟賽事營運長賈凡、卡內基講師吳德維等重量級主講人，與青年學子分享如何發揮領導力，並建立財經理財知識與科技產業趨勢。

重量級主講人鄒開蓮表示，她第一份工作是在大學時期開始演戲、拍電影，大學畢業後出國讀書回來台灣進入奧美廣告，實際到裡面才發現跟想像很不一樣，不過那段經歷給她很大的啟蒙，雖然在30歲之前換了4個工作，最短的甚至只有半年，但對她來說，自己進入職場工作30年，至今仍然非常樂在工作。

「我覺得年輕人應該要盡快培養職涯的核心能力，例如要如何問問題。」鄒開蓮說，很多人習慣把藏在心裡的問題，變成沉默的人，她舉例，自己做的每個工作都是沒學過的，但問問題不只是張開嘴巴問，而是必須去理解背景才知道怎麼問，就好像她在32歲當MTV台灣總經理前，也不知道要做什麼，但從做行銷人轉行當總經理，也要學會去看財務報表、業務跟節目之前的關聯性，當資源很少的時候要怎麼做才能事半功倍，都是靠問問題才學會的。

「每一個工作其實都是sales（銷售）。」鄒開蓮說，即便職位是工程師或產品經理，其實都在銷售產品，養成訂高標的習慣，也是一直以來對自己的工作要求。

鄒開蓮說，成長10％與成長10倍的差別在於，成長10倍會激發你完全不一樣的驅動力，當你給自己訂定高標，就會讓自己想盡辦法走到第一名，因此，即便你做不到也要習慣去想，就會得到比想像中還棒的結果。

「人生就是一連串『選擇』的結果。」鄒開蓮說，如果你什麼都害怕，就什麼都做不了，很多年輕人抱怨現在這個世代對年輕人不公平，其實你有很多選擇權。

她以雅虎為例指出，「當大家都覺得雅虎已經沒戲唱了，但我想的是，要選擇繼續站在那邊沒戲唱，還是要往前看，沒有什麼公司是永續不會倒的，Never say never。」當身處機構中出現挑戰時，你要選擇的是怨天尤人還是面對問題。