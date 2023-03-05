全國春季游泳錦標賽5日於台中市北區運動中心泳池展開倒數第2天賽程，東奧國手王冠閎放掉200公尺自由式力拚50公尺蝶式全國紀錄，但可惜距全國紀錄仍有0.22秒差距；而前一天已摘下5金的9歲神童何康婗，5日雖在50公尺蛙式再刷新第2項大會紀錄，但卻在50公尺蝶式落敗屈居銀牌，目標10金提前夢碎，何康婗也難過到淚灑泳池。

上午的50蝶自由式預賽王冠閎游出24秒69，距離林建良在2018年所創的全國紀錄24秒42僅0.27秒差距；下午決賽，王冠閎專注於50蝶決賽，但可惜受制於大腿連日來比賽有些疼痛下，最終只游出24秒64，也是個人繼110年全運游出的24秒53後的個人次佳成績，但距全國紀錄還是有0.22秒的些微差距。

再度試圖挑戰全國紀錄未成，讓王冠閎覺得有點懊惱，表示：「對成績並沒有滿意，因為50公尺的比賽平常也不是我練習的距離，雖然賽前教練有跟我指導了一下，但臨場還是有很多不確定因素，成績應該可以更好一點。」

另一位全國紀錄也是失之交臂的，還有跟著王冠閎同去日本筑波移訓的台灣泳壇「學霸」黃渼茜，她在女子50公尺蝶式亮相，但成績27秒60，距自己保持的全國紀錄26秒68還有0.92秒差距，黃渼茜無奈說：「這成績不太好，主要是跳水還沒準備好，沒抓好裁判的節奏就開始了。」

前3天賽程已經包下10歲及10歲以下歲級女子組共5金的9歲神童何康婗，5日再度挑戰50蝶、50蛙雙金，上午預賽50蝶以33秒80次於侯妤蓁的32秒82晉級決賽，但何康婗在50蛙預賽就游出37秒28，打破吳曈恩於去年創下的大會紀錄37秒73；但可惜下午50蝶決賽，鹽埕泳隊侯妤蓁以超水準的表現游出32秒96，何康婗則以33秒06屈居銀牌，何康婗對於表現失準感到難過，連帶也影響到接下來的50蛙決賽，不過還是以37秒42摘下個人第6金。

王冠閎（右）鼓勵寶島游泳小神童何康婗（左）。（全國游泳協會提供）