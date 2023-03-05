跆拳道女將羅嘉翎因過磅超重被判失格，無緣參加美國公開賽女子57公斤級賽事，針對教練劉聰達指責羅嘉翎心存僥倖的言論，讓經常針砭時事、在影音平台YouTube擁有百萬訂閱網紅的Cheap不滿開嗆，怒轟劉聰達應該要下台負責。

劉聰達在臉書發文：「因羅嘉翎的心存僥倖，沒有再多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅。」而這段話也遭到外界炎上。Cheap則表示選手平時忙於訓練就算了，堂堂一位國家級教練還第一時間發臉書怪選手，「不能裸磅人家賽前早就講得清清楚楚，還怪在選手身上真是莫名其妙、看了一肚子火，今天是帶系隊去外縣市比賽是不是? 國手了欸 職業的欸 連規則都不知道，是去觀光的逆?」

Cheap也帶出過去讓台灣人至今仍印象深刻的2010年廣州亞運「黑襪事件」，當時中華隊女將楊淑君因使用舊式電子襪遭判失格，導致台灣人怒轟韓國裁判作弊、欺負台灣人，不過最後由台灣跆拳道協會理事長出面，坦言楊淑君的襪子是真的有問題，害得全台灣人被打臉，而劉聰達就是時任楊淑君的教練，Cheap轟劉聰達沒搞懂規則，除了害楊淑君遭禁賽3個月，當時跆拳道協會還被罰款了5萬美金，「劉聰達你自己游泳回來啦 有夠噁心 規定都搞不清楚當什麼國家隊教練，還第一時間卸責，足球隊的逆?」

Cheap認為，這幾年台灣體育環境已經改善很多，能讓選手、教練能無後顧之憂，不過卻對體育協會老是出包感到惋惜，更直接表明要劉聰達交出兵符。