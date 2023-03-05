南投縣第二選區立委補選，民進黨的蔡培慧險勝國民黨的林明溱。前立委孫大千表示，國民黨要認清兩件事，國民黨會贏，是因為民進黨做得很爛，並不是因為國民黨特別好，還有未來選舉，空戰是決勝的關鍵。

孫大千今(5日)在中天新聞《張雅婷辣晚報》中表示，如果現在是大選，林明溱是在2024年去代表國民黨參選立委，在那種氛圍下，也許林明溱會贏。因為大選和補選不一樣，面對大選可以提林明溱，因為全國有70幾個選區在激戰，而且綠營的媒體等著要「招呼」藍營的總統候選人，沒有人會去管70幾個選區的某一選區國民黨候選人，所以林明溱可以戰贏立委、縣長，卻不能贏這次補選。

另外，孫大千指出 ，這次補選和過去幾次選戰，國民黨要認清幾件事，國民黨會贏，是因為民進黨做得很爛，並不是因為國民黨特別好，因此國民黨要檢討的是，再次得到民眾給的機會，就要盡量調整，符合民眾期待。

孫大千也點出 ，未來選舉，空戰是決勝的關鍵，國民黨長期以來迷信陸戰，比如顏家的實力在陸戰已經是頂級，林明溱則當過南投縣長卸任、當過立委，都有有陸戰的實力。但如今卻把空戰讓出來了，把「制空權」讓給對手， 以致引來對手每天密集轟炸，即使碉堡蓋得再堅固、地道挖得再深，一樣會被摧毀殆盡。因此他建議，國民黨未來每一位候選人都要重視空戰 。