台灣夏天中南部因為西南季風而多雨，冬天則是北台灣因為東北季風而潮濕，許多人常會因此渴求一雙能夠保持雙腳乾爽的鞋款。近日有網友分享，美式賣場好市多近日上架一款具有GORE-TEX透氣防水功能的愛迪達戶外運動鞋，價格只要1569元，吸引不少網友熱議。不過有內行人分享，其實該款鞋在Outlet更便宜，只要1千2百多元！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多發現賣場上架一款新的愛迪達戶外運動男鞋，「這外型有一種日系感，ADIPRENE避震科技，這CP值有甜！」根據好市多介紹，該鞋款尺寸只有US8至US11，特色包括具支撐力的輕量立體針織鞋面、GORE-TEX防水薄膜、網布透氣內裡和橡膠大底、ADIPRENE避震科技等。

好市多上架一款GORE-TEX防水男鞋，吸引不少會員搶購。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人回應，「這個蠻好的，很便宜而且還有全防水」、「看到GORE-TEX的有心動到」，紛紛分享各分店販售情況；另外也有網友不解，「為啥大家一看到有GORE-TEX就瘋狂了？」不少人則解惑，「防水啊」、「有騎摩托車的，下雨天就有感了…」。

不過也有內行人指出，其實Outlet折扣比好市多還要更殺，「這雙凹類還比較便宜，1千2百多」，雖然有網友質疑Outlet用料可能更差，不過許多內行人指出，該雙鞋款就是因為價格、配色不討喜，當季正櫃上賣不完，才會移去Outlet販售。