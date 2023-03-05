成功理財沒捷徑，「基金教母」蕭碧燕指出，一定要挑選自己熟悉的商品，「如果現在只有一筆錢適合投資，我認為台股基金會是最適合的標的」，因為相較於美股，即便是全球科技基金都易受匯率市場波動影響，只有台股基金沒有匯率問題，投資風險相對較低。對於現在適合買加密貨幣嗎？蕭碧燕直言，買美金都比買加密貨幣好。

蕭碧燕說，理財必須先養成好的習慣，如果沒有正確的觀念與態度到頭來則是一場空，不是年輕就可以抵抗高風險，「你所有的時間都很重要，因為錢花完了可以再賺，但時間浪費了，永遠也回不來」，放棄是一秒鐘的事，堅持是一輩子的修行。

對於現在適合買加密貨幣嗎？蕭碧燕直言，買美金都比買加密貨幣好，因為「不懂的東西我絕對不碰，我個人覺得買美金放在身邊比較安心。」她以自己的經驗分析，「大多數人貪圖人家的利息，人家就貪圖你的本金，」所有的理財工具沒有哪一種最好，自己懂的商品才是最好的。

蕭碧燕指出，2020年全球發生Covid-19，衝擊台股加權指數從2020年初的12197點下跌到8525點，之後快速反轉漲到最高18619點，漲幅超過1倍，而這一波最大的贏家，幾乎是不到40歲的年輕世代，但別人成功的經驗不一定適合自己。