農業局暨農會夥伴一起來行銷。(台中市政府提供)

農特產展售展示攤位一角。(台中市政府提供)

2023世界棒球經典賽（WBC）主場在台中，中市府農業局以「這橘我來．台中好橘」為行銷主軸參與賽事，精選台中市符合年輕人喜好的優質農特產品於現場展售及展示行銷；展售部分包含外埔區農會香芋冰淇淋、豐原區農會椪柑汁、大甲區農會紫香芋薯片等，銷售期間自今日起至12日，歡迎球迷到洲際棒球場一同為中華隊加油，並支持台中在地優質農特產。

農業局說，世界棒球經典賽為棒球運動中最高層級賽事之一，農業局透過此賽事平台行銷台中市農特產品外，並將石岡區農會的「柑茶禮盒」作為貴賓伴手禮，該產品由石岡區農會、弘光科技大學食品科技系及農業局等產官學共同合作研發，連結在地農產及循環經濟。

農業局指出，台中市柑橘面積2520公頃，產量達4萬5千多公噸，堪稱全國最大產地。柑茶為利用台中市所產柑橘的果皮進行加工處理，歷經水、醋、酒潤製及多次蒸煮、烘乾製成，富含芳香物質，帶有特殊柑橘陳皮香氣及些微酸味，溫潤爽口，採獨立小包裝，讓外國賓客隨處沖泡飲用，感受「台中好橘」的幸福好滋味。

農業局表示，此次活動以「這橘我來．台中好橘」為主題，展售外埔區農會香芋冰淇淋、豐原區農會椪柑汁、大甲區農會紫香芋薯片、龍井區農會冰果棒、霧峰區農會卿渡川薑黃酵素飲、東勢區農會截切鮮果等18項產品。

展示部分則包含和平區農會梨山茶、台中市農會四角林咖啡禮盒、太平區農會貴妃荔枝素燕窩禮盒、新社區農會咯滋酥脆片禮盒、大安區農會金磚肉鬆禮盒、霧峰區農會酒品系列等19項產品，並以溫馨、植栽、木作營造整體攤位氛圍，打造吸睛驚豔場域，現場互動送限量茂谷柑及台中好橘獨家口罩。

霧峰區農會每日也特別準備多醣體能量飲要給前100位入場球迷免費飲用。在場內上下半場休息時，以《這橘我來》短片，透過豐富有趣的短片，藉此宣傳台中好橘，也間接傳達食農教育。

農業局強調，賽事期間除農特產品行銷宣傳外，農業局所輔導的頭汴坑休閒農業區、馬力埔休閒農業區也提供期間限定遊程專案優惠，其他休閒農場則提供農產品、伴手禮優惠價格，詳情可上農業局網站查詢。