林書豪加入PLG高雄17直播鋼鐵人後，隨隊客場出賽也吸引爆滿球迷進場，5日作客桃園璞園領航猿主場桃園市立綜合體育館，湧進4300滿場球迷觀賽，是領航猿本季主場首度滿場，其中不少球迷衝著林書豪進場，林書豪也以26分、14籃板好表現，率隊93比63踢館成功，賽後笑說球迷的熱情讓他感覺被寵壞了。

鋼鐵人上半場就打下37分領先，僅管第3節進攻當機單節只拿4分創聯盟新低，不過第4節又找回準星，最終30分之差本季首度擊敗領航猿，賽後對於團隊表現出色，場邊受訪時他就說，過去這4場看到敵隊使出包夾、聯防或是全場緊盯，靠總教練鄭志龍率領的教練團不斷調整團隊攻守體系，也讓大家準備好面對場上考驗。

擁有美國職籃NBA及中國大陸CBA等職業賽經驗的林書豪，在場上不時與隊友溝通，也被拍到暫停時拿著戰術板提點，他解釋，隊友都有自己的技巧、標準，自己其實也沒有什麼可以特別指導的地方，場上就是提醒隊友保持專注力，靠球員本能去面對，也相信隊友的努力和技巧。

對於連4場客場出賽都吸引爆滿球迷，林書豪笑說：「愛你們，我來了3周還4周，覺得被這樣的熱情被寵壞了，有哪些球員可以擁有如此熱情球迷。每天晚上我都覺得上帝祝福很大，還有球迷支持，感謝你們！」