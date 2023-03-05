中國新一代可重複使用載人火箭預定2027年首飛

在SpaceX開啟可重複使用火箭獲得成功之後，全球主要太空工業國家亦急起直追，中國也將在幾年內展現相關成果。據長征2號F運載火箭總設計師容易在北京表示，中國新一代可重複使用載人運載火箭預計2027年前後完成首飛，未來可它將有效降低中國太空站運營成本。

據《科技日報》報導，中共全國政協委員、中國航天科技集團一院長征2號F運載火箭總設計師的容易表示，新一代載人運載火箭採用液氫、液氧和煤油推進劑，全長約92米，起飛時重量約2187噸，起飛推力約2678噸，地月轉移軌道運載能力不小於27噸。

長征2號F運載火箭總設計師容易表示，中國新一代可重複使用載人運載火箭預計2027年前後完成首飛。（圖／央視新聞截圖）

報導說，目前中國新一代載人太空船和月球表面著陸器正在研製中，太空船可將3名太空人送入環月軌道並返回地球，月面著陸器可載2名太空人登陸月球並開展科學探測活動。

容易表示，今年長征2號F運載火箭要發射神舟16號、神舟17號載人太空船，長征7號還要發射一次貨運飛船的任務。主力型號長2丙火箭今年也有10多次的發射，長征3號甲系列運載火箭，長征5號、長征5號B、長征7號、長征7號甲等新一代運載火箭還將一一跟大家見面。

她指出，新一代載人運載火箭是為發射新一代載人太空船、月面著陸器而全新研製的高可靠、高安全的載人運載火箭，今年長征系列運載火箭發射將超60次，迎來第500次發射，距離第400次發射不到2年時間。中國新一代載人運載火箭的研製工作也在有序推進，預計在2027年具備首飛條件。

《新浪網》指出，長征系列運載火箭第1個100次發射用了37年，第2個100次發射用了7年半，第3個100次發射用了4年零3個月，第4個100次發射是2年零9個月，第5個100次發射將會是不到2年的時間。容易介紹，發展速度的變化其實並不只是簡簡單單一個數字的變化，而是意味著整個航天領域的能力的全方位提升。