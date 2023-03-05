國防部日前公告《全民防衛動員準備法》修正草案，全案更名為《全民防衛動員法》草案，包括學生造冊準備上戰場、媒體管制等引起極大爭議。國民黨立委賴士葆質疑，行政院及院長陳建仁一再指《全動法》只是暫緩推動，強調沒有移除下架的問題，意即等到適當時機還是要上路。賴士葆認為《全動法》就像隱形的緊箍咒，隨時伺機端出，蔡英文總統是《全動法》的始作俑者，要不要說明一下？

賴士葆在臉書發文質疑，全動法只是暫緩推動，行政院特別強調沒有移除下架的問題，只是要進行後續檢討溝通的法制工作，換句話說，等到適當的時機還是要上路。最可議的是教育部明知道全動法還沒有完成修法，就先行文各縣市政府轉知轄內各級學校填報學生相關資料，簡直視法令如無物。

他說，全動法匆促上路，引起各界疑慮，輿論撻伐，國防部成了代罪羔羊。國防部是奉國安會的命令行事，國安會是根據蔡英文 2021年全民防衛動員的指示，做決策的蔡英文更應該被檢討。

賴士葆指出，府院說全動法是適用在實施動員時期的戰時，平時不適用。兩岸一直處於對峙狀態，蔡政府把兩岸關係搞到戰火一觸即發，當初廢止動員戡亂時期臨時條款和解除戒嚴法是否多此一舉？因為全動法全然複製以上法令，是道地威權復辟的作法。國安會和國防部都是奉命行事的執行單位，沒有溝通協調就強硬上架，國防部操作的過程粗糙，尤其這個政策沒有喊停，只是迫於選舉輿論的壓力和選舉年的考量宣布暫緩，等到選舉壓力過了，全動法好像一個隱形的緊箍咒，隨時會伺機端出，蔡英文是全動法的始作俑者，要不要說明一下？