美國五角大廈再宣布新一批總價4億美元的援烏裝備，主要是各種砲彈，比如海馬斯的227公釐火箭彈、155公釐砲彈、105公釐砲彈、25公釐機砲砲彈，還有裝甲造橋車(Armored Vehicle Launched Bridge ,AVLB)，這是由M60坦克為底盤的工兵架橋車，最大延伸橋距可達到18公尺，將可成為烏軍計劃「春季反攻」的重要開路利器。

這是美國首次提供烏克蘭AVLB架橋車，它以M60巴頓4式坦克的底盤，其上安裝折疊橋，舖開之後就成為寛度3.6公尺的備力橋，可以讓包括坦、裝甲車與其他友軍快速穿越。它也可以用於跨過其他障礙物，如戰壕線。

這批AVLB架橋車是哪來的尚不清楚，很可能是美國海軍陸戰隊，該部隊一直是M60 的 AVLB主要用戶，而且陸戰隊正在進行重組，將大多數的M1艾布蘭坦克給退役下來，也就不太需要那麼多的架橋車。

The World's Largest Terrible US Military M104 Wolverine Bridge Tank

AVLB 僅需要2人操作即可，1人負責駕駛，另一人操作液壓系統，僅需2~5分鐘就可以舖設，不過需要10分鐘才能回收。這座橋的承受重量取決於它的放置方式，以及橋樑的跨距，面對72噸的M1A2 SEPv3時，跨距僅剩下15公尺。

對於烏克蘭軍隊來說，獲得AVLB架橋車，可在戰場上提供有用的額外機動性和靈活性。尤其是烏克蘭農田廣布，常有狹窄水道（如運河和小河），以及戰壕、彈坑滿布的泥濘土地。