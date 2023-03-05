2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨總統人選尚不明，呼聲最高的新北市長侯友宜表態時機點各界好奇。國民黨台北市議員游淑慧5日就表示，「我不焦慮侯友宜什麼時候出線，我焦慮的是大家怎麼出線，如果是吵架以後，像2020那樣，過程太可怕了」，引發討論。

游淑慧5日在網路節目《TVBS戰情室》中表示，「我不焦慮侯友宜什麼時候出線，我焦慮的是大家怎麼出線，如果是吵架以後，像2020那樣，過程太可怕了」，游淑慧更直言，「我覺得侯友宜不要想去混過整個新北會期，那是不可能的，就算不宣布，在被質詢也會被要求『保證不要選』、『如果你選了會怎樣』等等，還不是一樣」。

游淑慧最後也認為，「既然一樣都會在議會殿堂被民進黨攻擊，就還不如直接宣布，被攻擊的時候就侃侃而談，現在不談未來也是要談的」，游淑慧也提醒，「我不認同現在要提前討論接班人，因為國民黨的特色是什麼消息都會出去」。