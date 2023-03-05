中華隊「最後一塊拼圖」鄧愷威5日在經典賽官辦熱身賽初登板，但他投22球面對5位打者，沒能解決任何1人就被換下場，他表示，今天投球節奏被自己搞亂掉，節奏太快沒把目標設定好，導致控球出狀況。

鄧愷威4日首度隨中華隊練球，今天在5局登板，面對「黃衫軍」先被宋晟睿、李聖裕連續安打，再對張志豪、陳子豪、詹子賢連投3個四壞球保送，雖然球速有達150公里，但控球十分不理想，沒能解決任何1人就被換下場，失掉3分皆為責失。

賽後鄧愷威說：「今天投球節奏被自己搞亂掉，1球1球間節奏太快，沒把目標設定好，導致控球沒像練習時那麼穩定。」

今天起的官辦熱身賽也是首次全面使用經典賽官方用球，比賽中也看到鄧愷威在搓球的情況，他說：「因為新拿到的球上面會有蠟，那時候是想把蠟搓掉，讓球比較不會那麼滑。」至於時差部分已經快要調整好。

此役開轟的林立則表示，這幾場比賽每位中華隊打者都會分析球打出的感覺，確實經典賽用球有比去年中職用球感覺更彈一點，但他強調，還是要確實擊球才會有好結果。

林立也提到，前幾場熱身賽自己打擊節奏掌握的不是很好，導致結果不理想，剩最後2場官辦熱身賽也持續與打擊教練討論，「我們討論的是目標而非結果，今天打了5次都有達到目標，我覺得還不錯。」