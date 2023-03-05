許多大學生會選擇攻讀研究所，隨著近期榜單揭曉，不少考上研究所的學生卻開始覺得焦慮，甚至有人上網尋求建議。結果釣出過來人分享，多數建議先好好玩樂，就怕以後會忙到沒時間放鬆。

一名網友在Dcard發文表示，近日研究所陸續放榜，自己錄取中字輩的學校，原本以為上榜是件很開心的事，沒想到喜悅感過後，心情開始越來越恐慌，「實在很擔心自己未來要幹嘛？」，也好奇該怎麼調適心情。

貼文引起不少考上研究所的網友共鳴，「我也是今年考上中字電資，找教授找到也很焦慮」、「我也是有學校了（商科），但發現自己也無法完全放鬆」、「我剛考上政大，已經在讀國考了」、「心裡很焦慮未來要幹嘛，也怕被嘲笑看不起，也很擔心自己會比不上純血的大家」、「明天約拜訪老師，今天就開始焦慮了」。

不少學長姐也給新生建議，「過來人建議先開始玩，其他的開學再擔心」、「不用想太多，進去之後才會發現自己是最認真的那一位」、「恭喜你上岸，但聽學長一句勸吧，趕快去玩趕快去談戀愛，進實驗室後你假日都得工作了」、「你當然可以先去玩，但你也可以選擇拿這些時間去充實自己」。