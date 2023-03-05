在網路社群網站「instagram 」上，1名男子被打到頭破血流，網路上的文字甚至點名高雄市岡山警分局長陳柏彰的綽號「海豬」（台語，意指海豚）。岡山警方今（5）日晚間獲報後迅速破案，陳柏彰則自嘲，承蒙「媒體朋友」看得起，警方已經在案發後1個小時偵破此案。

影片中的男子下場淒慘，遭人毆打成傷。岡山警方獲報後，立即組成專案小組調查，陸續將影片中涉案的28歲劉姓男子，以及同為19歲的陳姓男子及吳姓男子等3人緝獲到案。

警方初步調查，劉姓等3名男子因為懷疑另一名男子偷竊手機，所以對一名男子動用私刑。男子面對眾人的語言恐嚇和私刑，不斷求饒，並自稱以後不會再說自己是茶行的，如果有類似的人犯錯，下場會比他還慘。

警方正漏夜調查中，全案將朝組織犯罪條例、妨害自由、傷害等罪嫌偵辦。岡山分局也呼籲，「掃蕩黑幫」是當前治安重點工作，絕不容許幫派份子危害社會治安，對於任何挑戰公權力的暴力行為，警方將嚴懲究辦，絕不寬貸。