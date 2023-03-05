6日起雞蛋批發價每台斤將上漲3元，創下歷史新高漲至55元。農委會5日晚間發布新聞稿表示，蛋價每顆調漲0.3元、漲幅5.8％「尚屬合理範圍」。媒體人黃揚明5日在《新聞大白話》節目指出，勝利號蚵仔煎近日停賣所有跟蛋有關的商品，LINE對話還曝露廠商直接說「完蛋了」斷貨的窘況，還提到「上週五說一場10萬隻出事，今天又一場」，懷疑是禽流感加劇的後果。他直言農委會主委應該下軍令狀，3月底沒有完成就下台。

黃揚明表示，這家勝利號，他不只是蚵仔煎不加蛋，他是蛋煎停賣，蛋花湯停賣，不提供滷蛋！所有跟蛋有關的這些他原本可以提供的商品，他都不能賣了。他的粉專上面還貼了一張LINE的對話，他的廠商直接說「完蛋了！」真的是完蛋了，他說：我們的雞蛋，斷貨！

「為什麼？以後都沒有了嗎？」黃揚明指對話中提到，上禮拜有一個雞的場，10萬隻雞都沒了。那是什麼意思？禽流感嗎？是不是類似像這樣的概念？有一個雞場，他原本有供應的，現在沒有供應了，他們說根本沒有辦法生產。

黃揚明強調，結果那個雞蛋的蛋場說，他們現在一個禮拜要修三天，等於說他們未來雞蛋的供應，不知道要從哪裡下手，所以這個業者乾脆停賣。當缺蛋已經成為一個事實之後，我們就不禁要問這個政府，到底怎麼提出解決方案？你還是只有那一招，澳洲高價進口空運來台的雞蛋嗎？

「還是只仰賴那500萬顆嗎？」黃揚明直言，還是期待說天公作美，然後氣候變好，小雞變成母雞，用時間換取空間？如果3月底之前沒有任何的舒緩的話，請問陳吉仲主委你要怎麼樣？你要不要下一個軍令狀，說：如果3月底沒有完成的話，我下台！今天缺那麼多東西，政府不只能只用那種「沒有缺！很快就解決」，不能用這種敷衍式的態度，否則在野黨、人民都看不下去。