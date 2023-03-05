台中市動物保護防疫處於神岡區設置寵物植存紀念園區，今天特在園區啟用周年及臨近清明之際舉辦「愛永留存-112年寵物植存追思會」；邀請將毛孩遺灰葬於園區的飼主，和關心毛孩身後事的市民來到園區，一同追憶生命中最溫暖的存在，為人類最好的動物朋友祈福。
動保處指出，追思活動由禮儀師引導，並以影片及音樂作為輔助，讓飼主憶起與毛孩生活的點點滴滴，追思會最後，禮儀師帶領來賓在祈福卡片上，寫下對毛孩的祝福，投入象徵祈福意涵的天堂信箱，為思念的毛孩祈福，讓愛永存。
在現代社會中，寵物在家庭中的地位已成為如同至親家人一樣的存在，如何面對寵物的離世及調適內心的情緒，是飼主的必修學分，也是一場心靈療癒的旅程；神岡區設置寵物植存紀念園區提供飼主妥善處理毛孩身後事的場域，除受理民眾安置寵物遺灰，也希望飼主能藉該園地追思毛孩。
動保處強調，活動並在回憶過程中緩解情緒，將對自家毛孩的思念轉化為對其他生命的愛護，飼主若有植存需求可向台中市動物保護防疫處洽詢。
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