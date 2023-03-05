馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，國民黨立委馬文君接獲陳情指出，馬祖阿兵哥寫在沙灘的抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，要求國防部立即查處，不能讓戍守前線的國軍弟兄沒肉沒蛋吃。

國民黨立委馬文君驚爆他接到陳情，指馬祖阿兵哥在沙灘寫字抗議，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」！「馬祖阿兵哥主菜是白飯」；馬文君表示，已要求國防部查處！

馬文君在臉書表示，阿兵哥寫在沙灘的抗議：「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，這些沙灘上的字被當地居民拍照貼到臉書。

馬文君質疑，除非天候因素，否則船公司怎麼可以不運補？在台海已經情勢險峻時，如果還要前線的軍人只能在社群以爆料的方式求救？那麼，三軍統帥和國防部有什麼底氣讓家長放心讓孩子兵役延長，和年輕人響應從軍報國？馬文君強調，浪大，船快一個月不開和委外補給「船壞了」不是理由，C130呢？