美國男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）因演出漫威英雄片《黑豹》中最帥反派「齊爾蒙格」一角走紅，在新片《金牌拳手3》除了3度飾演拳王「阿丹尼斯」，和昔日玩伴強納森梅傑斯（Jonathan Majors）一決高下外，還獻出導演初體驗，他接受本報視訊專訪時坦言，因為從未嘗試過，確實是個很大的挑戰，尤其是要如何找到兩者間的平衡，「不過開始之後，很自然就抓到了其中的訣竅，然後1天比1天做得更好。」

麥可B喬丹開心接受本報專訪。（華納兄弟提供）

片中每場拳擊賽和動作戲都拳拳到肉，麥可自豪地說，雖然有特技演員，但在鏡頭前每個演員都是真打，「這是我相當引以為傲的地方，我非常享受《洛基》和《金牌拳手》系列保留的真實性，雖然過程中難免有一些挫傷或是瘀青，但都沒有發生太嚴重的意外」。另外，片中有場訓練戲，竟是他腰綁繩子拖著一架飛機，讓觀眾看了很是震驚，麥可笑說「雖然聽起來很瘋狂，但我是真的拉了一架飛機」，不過他也解釋「其實如果飛機沒剎車，你就能拉動它，只是需要一些努力，一旦你讓輪子動了，飛機就可以移動，這確實很困難，但我做到了」。

麥可B喬丹（左）和強納森梅傑斯在片中一決高下。（華納兄弟提供）

而因在《雷神索爾》系列中飾演「女武神」暴紅的泰莎湯普森（Tessa Thompson）也回鍋飾演阿丹尼斯的妻子「碧昂卡」，看到麥可升格導演，泰莎說「我一直很欽佩他作為一名演員的職業道德以及和劇組人員的相處方式，他在執導的過程中也把這些東西都帶了過去」，2人從首集到現在已合作8年，她再度盛讚：「認識一個人這麼久，從懷疑他可能在某件事上很出色到獲得證實，這是多麼令人難以置信的快樂啊。」

麥可B喬丹強調片中的拳擊戲都是真打。（華納兄弟提供）

談到自己飾演的角色「碧昂卡」，泰莎分享「前2集中她成長了很多，她的夢想不斷發展，同時她作為妻子和母親，也一直都很堅強，但現在我們看到了她的脆弱，身為一名音樂家的她，要如何面對自己的聽力受損」，片中有不少比手語的橋段，女兒也特別從海選中找來真實聽力障礙的米拉戴維斯肯特（Mila Davis Kent）演出，泰莎透露，開拍前1年就開始學習手語，「學習一門新語言總是很難，不過我認為這是一個美麗的挑戰，以一種新的方式獲得了表演權，我很想把它做好，特別是和米拉一起工作，我非常珍惜拍攝的每1天」。

泰莎湯普森開心接受本報專訪。（華納兄弟提供）

《金牌拳手3》目前熱映中，上映前也已獲得了不少好評，還在知名影評網站「爛番茄」開出90％新鮮認證，麥可信心滿滿地說「我完全不緊張」，從2020開拍至今，「我們已經一起生活了3年，早已準備好將它拿出來交給全世界了」，並強調該片更是使用IMAX拍攝，向觀眾保證：「一定要在大銀幕上看！希望大家走出戲院時都會感到過癮至極。」泰莎則隔空對台灣觀眾喊話：「希望你們會喜歡我參演的這部電影，也期待未來能有機會到台灣旅行，或是親自向你們打招呼。」